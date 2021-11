Com protocolo de chefe de Estado, Lula encontra Macron em Paris

Lula encontra Macron em Paris (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Como parte do giro que promove pela Europa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou nesta quarta-feira (17/11) com o presidente da França, Emannuel Macron. Lula foi recebido na residência oficial do chefe de Estado francês, o Palácio dos Elísios, em Paris. O encontro com o brasileiro teve protocolo reservado a chefes de Estado.