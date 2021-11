Subprocuradora bolsonarista corta microfone do presidente da OAB em Lisboa

Felipe Santa Cruz, presidente da OAB (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)





O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, teve a fala interrompida durante a participação no IX Fórum Jurídico Brasileiro, em Lisboa, Portugal. A subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo , tentou cortar o microfone do advogado na apresentação do evento, que ocorria nesta terça-feira (16/11).









O microfone de Santa Cruz chegou a ser cortado pouco antes dele concluir sua fala. Antes, Lindôra Araújo tentou interrompê-lo. "Obrigado, doutor Felipe", disse em meio a fala do presidente da OAB. Ao retomar a fala, a subprocuradora chegou a rir e, em tom irônico, disse: “Eu não sabia que era um discurso político. Eu agradeço a todos e dou por encerrado o painel”.





Lindôra Araújo, subprocuradora-geral da República (foto: Gil Ferreira Ag. CNJ)





Vista como uma possível sucessora do procurador-geral da República, Augusto Aras, Lindôra é uma das principais vozes bolsonaristas no Ministério Público Federal (MPF). Por outro lado, Felipe Santa Cruz é crítico ao governo do presidente Jair Bolsonaro e, em Lisboa, fez diversas ressalvas à atuação do chefe do Executivo em relação à pandemia de covid-19.