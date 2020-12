Impeachment de Bolsonaro pode ser discutido na OAB, diz Felipe Santa Cruz

Felipe Santa Cruz diz que OAB vai debater impeachment (foto: Marcelo Ferreira/CB/DA.Press) Valor Econômico nesta segunda-feira (28/12), o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, afirmou que o debate sobre impeachment do presidente da república, Jair Bolsonaro, poderá ser aberto e levado ao Conselho Federal da entidade. Em entrevista publicada pelonesta segunda-feira (28/12), o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),, afirmou que o debate sobre, poderá ser aberto e levado ao Conselho Federal da entidade.

Em seu twitter, Santa Cruz tem compartilhado publicações que criticam o atraso na entrega do plano de vacinação nacional. Na manhã desta segunda (28/12), ele publicou a entrevista concedida ao Valor Econômico.

Ao Valor, Felipe disse: “Neste momento nossa maior preocupação é a pandemia. Queremos uma campanha nacional de vacinação já. Após a pandemia, vamos, sim, abrir esse debate no Conselho Federal. Muitos advogados e conselheiros me cobram isso cotidianamente. (...) A insensibilidade e a arrogância do presidente geram condutas que afrontam a legalidade. Acredito que, após a pandemia, o debate sobre seu impedimento ganhará as ruas.”

A declaração gerou polêmica na rede social. Alguns usuários apoiam a ação e outros criticaram a fala de Felipe.

Será que pela primeira vez vou ter que concordar com o Felipe Santa Cruz? %u2014 BolsoComunista (@ElMintoo) December 28, 2020



Com certeza já passou dos limites este presidente da OAB , ja deveriam ter feito o impeachment deste Felipe Santa Cruz . %u2014 ROSEMEIRE DE MOURA (@ROSEMEIREDEMOU2) December 28, 2020

A OAB deve pedir impeachment mesmo, mas do senhor Felipe Santa Cruz! %u2014 Néia Escala - %uD83D%uDC9A%uD83D%uDC9B (@NeiaEscala) December 28, 2020

Esse Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, acha que é o bam bam bam. Ele fica ameaçando o Presidente e, esquece que, em breve, estará advogando, em porta de cadeia. A rua não brinca. %u2014 Justiceiro (@PauloRo23554395) December 28, 2020



* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira