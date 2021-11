Após críticas, Uberaba esclarece ida de marido da prefeita a Dubai

Prefeita de Uberaba postou no Facebook esta imagem da viagem a Dubai (foto: Facebook/Divulgação)

O vereador Paulo César Soares (PMN), o China, criticou em redes sociais a ida do marido da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), e da secretaria de Assuntos Regionais do município a Dubai.

Com o objetivo de atrair investidores internacionais a Uberaba, a prefeita viajou na última sexta-feira (12/11) aos Emirados Árabes, onde fica até o próximo sábado (20/11), juntamente com a comitiva do governo de Minas Gerais.

A prefeitura de Uberaba respondeu o questionamento do vereador em nota:

“O empresário Juliano Arantes acompanha a esposa, a prefeita Elisa Araújo, na viagem para Dubai, dispondo de recursos próprios.

Como se trata de uma viagem oficial, o município está custeando os gastos apenas da prefeita. A prefeita integra a comitiva do Governo de Estado de Minas Gerais e o convite não foi estendido a secretários, apenas para a líder do executivo”.

Por outro lado, a prefeitura de Uberaba, até o fechamento desta matéria, não respondeu sobre o motivo da presença na viagem a Dubai de Delvaníria dos Reis Pires Rezende, assessora de Assuntos Regionais do município, que também está bancando as despesas da viagem.

A presença da assessora em Dubai foi questionada, além do vereador China, também pela coluna Falando Sério, do jornalista Wellington Cardoso, publicada ontem (15/11) no site do Jornal da Manhã.

“Diferentemente do que a Prefeitura havia dito à coluna, Elisa não foi a Dubai sem a companhia de integrante do primeiro escalão.

Procede a informação oficial de que a prefeita não levaria assessor aos Emirados Árabes, noticiada por Falando Sério em 18 de outubro, se levada em consideração a afirmação apenas quanto a quem paga a conta.

Mas faltou à Prefeitura admitir que alguém da equipe também iria, pagando as próprias despesas”, questionou o jornalista na coluna.

Já o vereador China, sobre a ida da assessora Municipal de Assuntos Regionais, publicou o seguinte em redes sociais: “O questionamento é porque as informações da Prefeitura de Uberaba dizem que a assessora estaria bancando as suas despesas, ou seja, então não está viajando a trabalho.

Ela não poderia estar nesta viagem, já que não tem um ano ainda de Prefeitura para poder tirar dez dias de férias.

Lembrando que Mirim era, até pouco tempo, chefe de Gabinete de Elisa Araújo, e recentemente, foi transferida para os Assuntos Regionais.

Qual interesse desta pasta nessa viagem?”, questionou China. “Enquanto não tiver boas explicações, para mim, parece viagem de turismo organizada pela FIEMG”, finalizou.

Viagem da prefeita custa cerca de R$ 26 mil

Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba, a viagem da prefeita Elisa Araújo a Dubai tem despesa estimada em, aproximadamente, R$ 26 mil, sendo que o valor inclui o que já foi pago com as passagens aéreas e o adiantamento para custear gastos com hospedagem, seguro, alimentação e deslocamentos no destino.

“As passagens aéreas custaram R$ 5.907,66, incluindo os trechos de ida e volta. Além disso, R$ 20 mil foram liberados para pagar os gastos com acomodação, seguro viagem, alimentação e transporte durante a estadia nos Emirados Árabes”.

Ainda conforme a prefeitura de Uberaba, o adiantamento dos R$ 20 mil não representa a despesa final da viagem. Ao retornar a Uberaba, a prefeita deverá prestar contas dos gastos e, se houver saldo restante, ela irá fazer a devolução do recurso aos cofres municipais.