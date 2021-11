'Onde existe floresta também existe pobreza', diz ministro do Meio Ambiente

Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse na conferência do clima de Glasgow, que onde há muita floresta existe muita pobreza.A fala acabou gerando muita repercussão, já que o Brasil abriga a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia.