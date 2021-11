Câmara abre ordem do dia com votação sobre Fundeb; PEC deve ser votada mais tarde

A Câmara dos Deputados abriu há pouco a ordem do dia - parte da plenária dedicada à discussão e votação de projetos - com a análise de projeto de lei que regulamenta a aplicação de recursos obtidos com precatórios por Estados e municípios por discordâncias nos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).



A expectativa é que os destaques e o segundo turno da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Precatórios sejam votados ainda na sessão desta terça-feira.



Neste momento, os sistemas da Câmara apontam 368 deputados presentes na sessão.