Morre, aos 87 anos, o ex-governador de Goiás Iris Rezende

- Leia: Morreu na madrugada desta terça-feira (9/11), aos 87 anos, o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende. Ele estava internado desde 6 de agosto, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).- Leia: Morte de Marília Mendonça trouxe reflexões sobre a finitude da vida

Os administradores do perfil de Rezende no Instagram publicaram uma nota de pesar e informaram que ele faleceu no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo (SP). No último sábado (6/11), ele precisou ser intubado para tratar uma forte infecção.









Segundo a publicação, o velório será no Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás. O horário do início da cerimônia não foi divulgado. Já o sepultamento será no Cemitério Santana, na capital do estado, às 17h.





No dia da internação, Iris Rezende foi levado ao Hospital Neurológico, em Goiânia, após acordar com mal-estar e dor de cabeça. Lá, o AVC hemorrágico foi diagnosticado e ele precisou passar por uma cirurgia.





Desde então, as redes sociais de Rezende eram atualizadas com informações sobre seu estado de saúde. Ele chegou a ter momentos de melhora. Com quadro de saúde regular, segundo uma das notas, ele foi transferido para a capital paulista em 31 de agosto, onde permaneceu.





Iris Rezende foi prefeito de Goiânia por quatro mandatos e encerrou sua longa carreira política em dezembro de 2020, quando se despediu do cargo. Além disso, o político foi senador e governador de Goiás. Também atuou como ministro da Agricultura no governo de José Sarney (PMDB) e da Justiça durante um ano, no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Ele deixa a esposa, Iris de Araújo, e três filhos.