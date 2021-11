Deputado federal mineiro é internado com pneumonia bacteriana

Delgado é um dos principais quadros do PSB em Minas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O deputado federal mineiro Júlio Delgado (PSB) contraiu pneumonia bacteriana. Ele está internado em um hospital de Juiz de Fora, na Zona da Mata. As informações sobre o quadro clínico do parlamentar foram repassadas por sua assessoria nesta segunda-feira (8/11).Segundo a equipe de Delgado, o pessebista está bem. A infecção o fez ser hospitalizado no sábado (6/11). Ele está na Câmara dos Deputados desde 1999, quando assumiu o primeiro mandato. Antes de chegar ao PSB, Delgado passou por MDB e PPS.Na semana passada, Delgado contribuiu para a aprovação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios