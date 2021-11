Bolsonaro diz que jato d'água 'matou piolho' de manifestantes na Itália

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em live nesta quinta-feira (4/11) (foto: Reprodução/YouTube) O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou nesta quinta-feira (4/11), durante live semanal, sobre os protestos contra o governo durante a passagem na Itália. O mandatário recebeu o título de cidadão honorário na cidade onde nasceu seu bisavô e a visita gerou confronto de manifestantes contra a polícia.









Segundo Bolsonaro, as manifestações não tiveram grande importância. “Saí em Roma por três vezes e não tive nenhum incidente, nenhum. Na primeira vez que cheguei no hotel tinha uma meia dúzia [de pessoas] lá gritando, umas 500 pessoas gritando contra a gente e depois daquele momento da gritaria eu saí pelos fundos do hotel para ninguém sair gritando atrás de mim”, afirmou.





Ele ainda comentou que viu uma bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). “Não tive nenhum contato com manifestantes, tinha um grupo com bandeira do MST. Vi pelas imagens que chegou a polícia, o jato d’água deu um banho na galera, matou o piolho e resolveu o assunto”, disse.





O chefe do Executivo brasileiro chegou à Itália na última sexta-feira (29/10) para participar da cúpula do G20.