Polícia italiana dispersa protesto com jatos d'água, cacetete e bomba; veja

A polícia italiana usou jatos d'água para dispersar pessoas que protestavam contra o presidente Jair Bolsonaro em Pádua, no norte da Itália, nesta segunda-feira (1º/11). Em vídeos divulgados nas redes sociais, os policiais aparecem também utilizando cacetetes e bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes. usoupara dispersar pessoas que protestavam contra o presidente Jairem Pádua, no norte da Itália, nesta segunda-feira (1º/11). Em vídeos divulgados nas redes sociais, os policiais aparecem também utilizandocontra os manifestantes.

A ação policial ocorreu antes da chegada do presidente brasileiro à Pádua. A previsão era que ele viajasse à cidade depois de visitar a província de Anguillara Vêneta, onde seu bisavô paterno nasceu e que também fica no norte do país.





Confira vídeo da ação, gravado pelo Local Team, da Itália:











O local da manifestação fica a 300 metros da Basílica de Santo Antônio de Pádua, que faz parte do roteiro da visita de Bolsonaro.





O chefe do governo brasileiro viajou à Itália para participar da cúpula do G20, em Roma, no fim de semana.





Na noite de domingo (31/10), no centro de Roma, jornalistas brasileiros foram hostilizados pelo presidente e agredidos por homens que faziam a sua segurança.