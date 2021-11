Vereador recebe multa de quase R$ 18 mil depois de participar de protesto

No documento recebido pelo vereador, a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal informou que a multa se refere ao Artigo 253-A, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): “Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela”, multiplicada por 20.