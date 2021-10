Manifestantes picham prefeitura de cidade italiana que homenageará Bolsonaro

Prefeitura de Anguillara Veneta (foto: Reprodução/Facebook)

Manifestantes picharam prefeitura de Anguillara Veneta, cidade italiana que vai homenagear o presidente Jair Bolsonaro na próxima segunda-feira. O vídeo do ato de protesto foi publicado nas redes sociais pelo grupo "Rise Up 4 Climate Justice", grupo ativista da causa ambiental."Quem destrói o planeta não é bem-vindo, nem aqui nem em outro lugar", diz a publicação, que traz imagens do momento em que os integrantes do grupo picham "Fora Bolsonaro" nas paredes da prefeitura.Cidade de origem da família Bolsonaro, Anguillara Veneta vai conceder no próximo dia 1° o título de cidadão ao presidente brasileiro, que está em Roma para participar da cúpula do G20, o grupo das vinte maiores economias do mundo. A homenagem foi aprovada sob críticas de vereadores locais.Ao confirmar presença na agenda de caráter pessoal, Bolsonaro deixará de participar da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climática (COP-26), onde os principais líderes do mundo se reúnem na semana que vem para discutir a questão ambiental.No G20, o chefe do Executivo vai acompanhar, entre amanhã e domingo, painéis sobre economia, saúde pública e meio ambiente, temas delicados para o governo federal, criticado internacionalmente, sobretudo, por sua política ambiental.Focos de protesto contra Bolsonaro também foram observados em Roma, onde o presidente circulou pelas ruas causando aglomeração e sem usar máscaras, em um descumprimento de recomendações das autoridades locais.