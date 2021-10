Nova CPI que investiga Prefeitura de BH tem vereadores definidos

Ciro Pereira, Marcos Crispim e Duda Salabert são membros titulares da CPI do Uso da Máquina Pública (foto: Abraão Bruck/Câmara Municipal de Belo Horizonte) A nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de Belo Horizonte que vai apurar possíveis irregularidades na Prefeitura de BH teve os sete vereadores definidos. São eles: Flávia Borja (Avante), primeira signatária, Nikolas Ferreira (PRTB), Álvaro Damião (DEM), Ciro Pereira (PTB), Professora Duda Salabert (PDT), Marcos Crispim (PSC) e Wilsinho da Tabu (PP).









Esta comissão, batizada de CPI do Uso da Máquina Pública, foi aberta após um requerimento com assinatura de 14 vereadores ser protocolado na Câmara de BH. Ela foi aberta após a extinção, em 15 de outubro, da CPI do Nepotismo - aberta em 30 de setembro para apurar suposto nepotismo no setor de comunicação da prefeitura.





Além deste suposto caso de nepotismo, a CPI do Uso da Máquina Pública também vai analisar possíveis vantagens pessoais e políticas na Prefeitura de BH, além de funcionários "fantasmas". A previsão é de que a comissão inicie os trabalhos em 16 de novembro, terça-feira, com definição de presidente e relator.





Mais uma CPI





A Câmara de BH conta com outras duas CPIs, que serão encerradas antes do início da CPI do Uso da Máquina Pública. Uma diz respeito à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), enquanto a outra aborda os gastos da Prefeitura de Belo Horizonte durante a pandemia de COVID-19.