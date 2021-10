Live de Bolsonaro com mentira sobre vacina é removida pelo YouTube

Jair Bolsonaro (sem partido) disseminou mais uma fake news sobre vacinas. Cientistas e políticos reagiram após falas (foto: Reprodução)









As regras do YouTube também prevêem uma suspensão de uma semana para envio de vídeos e realização de transmissões ao vivo para casos reincidentes de infração. Isso porque, em julho, a plataforma já havia direcionado uma advertência ao canal de Bolsonaro. No entanto, não houve ações mais severas.





Como o YouTube teve que agir novamente, a medida terá uma consequência para o canal, que é a suspensão de uma semana, quando é feito um primeiro aviso, também chamado de strike. É neste caso que a remoção desta segunda se enquadra, ou seja, Bolsonaro estará impedido de fazer lives e publicar vídeos pelos próximos dias.

A live em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se baseou em inexistentes 'relatórios oficiais' do Reino Unido para dizer que pessoas totalmente imunizadas contra a COVID-19 são mais vulneráveis à síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) foi removida pelo YouTube nesta segunda-feira (25/10). Mais cedo, o Facebook já havia retirado o conteúdo de sua plataforma.