Bolsonaro tem crise e tosse nove vezes durante transmissão ao vivo

Presidente Bolsonaro tossiu nove vezes durante live (foto: Reprodução/YouTube)

Em transmissão ao vivo nesta quinta (14/10), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve uma crise de tosse que chamou a atenção dos espectadores. Em cerca de 35 minutos, ele tossiu nove vezes.

A live foi encerrada, inclusive, com o presidente tossindo muito. Ele não usou máscara em nenhum momento da transmissão, mesmo ao lado de um intérprete de libras.“Estou com uma gripe aí. Então, está complicado pra mim, mas vamos lá”, disse Bolsonaro durante o bate-papo com seguidores.Bolsonaro não usou máscara durante a maior parte da pandemia. Também disse, nesta semana, que não vai se vacinar contra a COVID-19 por já ter se infectado pelo novo coronavírus e estar com uma alta carga de anticorpos.