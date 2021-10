'Não cumpriu sua função', vereador acusa Adalclever Lopes na CPI da COVID

Adalclever Lopes, secretário de Governo da PBH, prestou depoimento na CPI da COVID da Câmara Municipal nesta quinta-feira (14/10) (foto: Reprodução) A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID na Câmara Municipal de Belo Horizonte ouviu nesta quinta-feira (14/10) o secretário de governo da PBH, Adalclever Lopes, que esteve ontem na CPI da BHTrans. Além dele, também presta esclarecimentos à comissão o gerente de contratação de serviços gerais e de engenharia, Leonardo Vilete Matos, sobre as doações de respiradores do Shopping Oiapoque à prefeitura.









O presidente da CPI, vereador Juliano Lopes (AGIR), criticou Adalclever por ficar de fora das decisões da prefeitura. “Esta área de COVID em hipótese nenhuma faz parte da minha secretaria”, respondeu o secretário fazendo menção à lei que define as atribuições da pasta que coordena.





Entre as competências da nova secretaria de governo estão "coordenar as atividades de apoio às ações políticas de governo; planejar e coordenar, com participação dos órgãos e das entidades do Poder Executivo, as políticas de mobilização social; coordenar e executar as atividades de acompanhamento e suporte às instâncias de participação popular e aos colegiados; monitorar e adotar as medidas necessárias à execução de prioridades definidas pelo prefeito para proporcionar a atuação articulada dos órgãos e das entidades; articular as respostas às demandas da sociedade civil que lhe forem encaminhadas pelo prefeito e prestar apoio e assessoramento ao Gabinete do vice-prefeito"





Segundo Juliano Lopes, o caso da COVID-19 é uma situação inesperada e que não estaria descrita nas funções da pasta. “O caso da COVID é o momento que todo mundo tá passando, não vai constar no artigo porque ninguém esperava. O que percebo é que nas grandes decisões da prefeitura de Belo Horizonte o senhor não teve nenhuma participação”, acusou. “O senhor não cumpriu com seu papel na secretaria de governo”, acrescentou.

Adalclever informou que o Comitê de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 em março de 2020 e ele assumiu a pasta em janeiro de 2021.

O secretário também foi ouvido na CPI da BHTrans na manhã de quarta-feira (14/10) na Câmara Municipal de BH.





Vereadores investigam a doação de oito respiradores do Shopping Oiapoque à prefeitura de Belo Horizonte como uma possível relação para a abertura temporária do estabelecimento durante a pandemia, em maio de 2020. Leia: Dono do Oiapoque diz à CPI que não teve favorecimento em reabertura

Leonardo foi convocado após o dono do Shopping Oi, Mário Valadares, afirmar na CPI que teria negociado com o gerente da PBH os trâmites e equipamentos que seriam doados pelo condomínio. No entanto, ele negou a informação e disse que não negociou com Mário, mas sim um funcionário do grupo. Parlamentares se indignaram com Mário Valadares e disseram que ele esteve várias vezes na comissão e “mentiu descaradamente”.