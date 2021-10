Alvo de CPI, Cemig contratou empresa de gestão de crise por R$ 420 mil

Cemig é investigada em CPI conduzida por deputados estaduais (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Investigada pela Assembleia Legislativa (ALMG) em uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) contratou, por R$ 420 mil, uma empresa de comunicação corporativa e gestão de crise. O acordo com a Giusti, sediada em São Paulo (SP), despertou dúvidas em deputados que compõem o comitê de investigação.Agora, há quem queira entender se a estatal firmou o acordo para preparar os funcionários que têm dado depoimentos aos parlamentares para tratar de possíveis irregularidades na gestão da companhia.O contrato com a Giusti tem duração de seis meses. Assinado em 23 de setembro deste ano, o acordo consta na edição do último sábado (1/10) do Diário Oficial do estado. Segundo o documento, conferido pelo, a consultoria foi chamada para "serviços de assessoria especializada em comunicação corporativa e prevenção/gestão de crise".A justificativa, porém, não satisfez o vice-presidente e subrelator da CPI, Professor Cleiton (PSB). Ele pretende propor aos colegas a convocação do dono da Giusti para depor aos deputados."Esse acordo trouxe a suspeita dos deputados de que houve a contratação de uma empresa de media training para preparar os depoentes que estão indo à CPI", diz ele.Durante as sessões, Cleiton tem questionado alguns depoentes sobre o contato com profissionais que dão treinamentos para entrevistas e outros tipos de falas em público.Em agosto, ainda antes do trato com a Giusti e quando a CPI dava os primeiros passos, Rômulo Provetti, gerente de Provimento e Desenvolvimento Pessoal da Cemig, foi perguntado sobre a hipotética utilização de media training. "Não posso falar isso", respondeu ele.Procurada pela reportagem, a Cemig negou que a Giusti tenha sido contratada para preparar os depoentes. Segundo a empresa, a empresa atua no "assessoramento de gestão de imagem". Além da CPI, investigações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) sobre ilicitudes no setor de compras e suprimentos da empresa motivaram o acordo. A crise hídrica vivida pelo país também influenciou na contratação.A Giusti também refutou a hipótese de fornecer serviços de media training.Desde o início do governo de Romeu Zema (Novo), a Cemig está no centro da apuração dos deputados. Eles buscam entender uma série de questões, como a assinatura de contratos sem licitação e a venda de subsidiárias da empresa. Uma suposta interferência do partido de Zema na Cemig também é investigada pelos parlamentares. A CPI está prevista para terminar em novembro mas, conforme apurou o, deputados pensam em estendê-la até o fim do ano. Para isso, a maioria simples dos 77 parlamentares estaduais precisa estar de acordo. A avaliação é que a comissão ainda trabalha em questões ligadas à fase inicial das atividades, examinando contratos firmados sem concorrência.Depois, vai ser discutida a contratação de empreiteiras terceirizadas. A já citada venda das subsidiárias compõe a terceira etapa.