Kalil recebe medalha do TJMG por atuação diante da pandemia

Alexandre Kalil recebeu medalha de mérito do TJMG; ao lado dele, Gilson Lemes, presidente da Corte (foto: Mirna de Moura/TJMG)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi homenageado pelo poder Judiciário mineiro em virtude da postura do poder Executivo municipal diante da pandemia de COVID-19. O pessedista recebeu a Medalha de Mérito Desembargador Ruy Gouthiter de Vilhena. A comenda é entregue a figuras que tenham prestado serviços considerados relevantes à Justiça de primeira instância e à Corregedoria-Geral de Justiça.A entrega do prêmio a Kalil ocorreu nesta quarta-feira (6/10), na sede da Corregedoria-Geral de Justiça, no Centro de Belo Horizonte. Para conter a doença, a administração municipal adotou modelo baseado em um "vaivém" de aberturas e recuos das atividades econômicas. As mudanças são norteadas pelos indicadores do coronavírus."O reconhecimento é a coisa mais importante que tem depois de tanto sacrifício de todos nós", disse o prefeito, ao receber a medalha. A comenda concedida a Kalil é referente a 2020. A solenidade, porém, foi adiada justamente pela pandemia.O responsável por entregar a condecoração ao prefeito foi o desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, corregedor-geral de Justiça. Ele justificou a escolha por Kalil citando a "parceria estreita, proativa e respeitosa com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)". A atuação no combate ao vírus, definida como "firme e marcante", também foi citada.O presidente do TJMG, Gilson Soares Lemes, também participou da solenidade. "O prefeito sempre teve boa vontade, procurando reconhecer as pautas sociais e ajudando a gente a distribuir justiça", afirmou ele.O magistrado foi outro a citar as ações conjuntas feitas por Judiciário e Executivo. "Sou testemunha do grande trabalho que o prefeito Alexandre Kalil vem fazendo em Belo Horizonte e a parceria muito grande que tem com o Tribunal".O vice-prefeito de Kalil, Fuad Noman (PSD), esteve no local. Castellar Modesto Guimarães, procurador-geral de BH, também participou.Pelo poder Judiciário, marcaram presença o 1º vice-presidente do TJMG, desembargador José Flávio de Almeida; a superintendente adjunta da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (Ejef), desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro; representando o 2º vice-presidente do TJMG, desembargador Tiago Pinto; o vice-corregedor-geral de Justiça, desembargador Edson Feital Leite; juízes auxiliares e servidores do Judiciário.