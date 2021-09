CPI: juristas apontam crimes comuns e de responsabilidade de Bolsonaro

O Ministério Público Federal é que decidirá se há elementos para abertura de eventuais ações civis e penais contra o presidente (foto: EVARISTO SA / AFP)

O Grupo Prerrogativas, que reúne cerca de 400 juristas e entidades representativas do Direito, apresenta na tarde desta sexta-feira (17/9), seu parecer sobre os trabalhos da CPI da COVID. O documento foi entregue ao senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da comissão parlamentar que investiga a gestão da crise de COVID-19 pelo governo federal. Foi o próprio emedebista quem requisitou a nota técnica.

O relatório aponta 'atos e omissões de extrema gravidade' e defende a responsabilização civil e criminal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)."A construção lógica das circunstâncias dos fatos apurados, combinada com a indicação dos seus autores e responsáveis, envolvendo autoridades do Poder Executivo Federal e o próprio presidente da República, emerge de maneira convincente e juridicamente sólida. O próximo passo consiste na imputação das responsabilidades cabíveis aos agentes públicos e a todos os demais envolvidos em atos ilícitos e lesivos ao interesse público, à ordem jurídica, aos direitos fundamentais e à integridade social", diz um trecho do documento.O parecer cita, por exemplo, o atraso na compra de insumos e vacinas, o estímulo para a população 'boicotar' as medidas de isolamento social, a defesa do 'tratamento precoce' ineficaz contra a COVID-19 e o desprezo pelas mortes provocadas pela doença."A CPI escancarou a postura notadamente irresponsável da maior autoridade do Poder Executivo Federal, marcada pela desconsideração da ciência, pela ironia sarcástica e abjeta com o sofrimento humano, pela imprudência e negligência conscientes e pelo estímulo à difusão de informações falsas, sobretudo sobre uma suposta inofensividade do vírus, em torno da confiabilidade dos registros de óbitos gerados pela doença e a respeito da pretensa eficácia de medicamentos desprovidos de credenciais científicas", apontam os juristas.Cabe ao Ministério Público Federal, quando receber o relatório final da CPI da COVID, decidir se há elementos que permitam a abertura de eventuais ações civis e penais contra o presidente e outras autoridades investigadas na comissão parlamentar.Os senadores Renan Calheiros, relator da CPI da COVID, e Randolfe Rodrigues, vice-presidente da comissão, participam da apresentação do relatório do Grupo Prerrogativas nesta sexta-feira (17/9).

Ao longo de 17 páginas, o Grupo Prerrogativas aponta os seguintes crimes comuns e de responsabilidade de Bolsonaro:



1. Crime contra a probidade na administração;



2. Crime contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos;



3. Crime contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;



4. Crime contra a segurança interna;



5. Crime contra a saúde pública;



6. Crime de periclitação da vida e da saúde;



7. Crime praticados por funcionário público contra a administração pública;



8. Crime contra a vida ou saúde de terceiros;



9. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento;



10. Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos;



11. Infração de medida sanitária preventiva;



12. Emprego irregular de verbas ou rendas pública;



13. Prevaricação.



Na quarta-feira (15/9), o grupo de juristas coordenado pelo ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior também apontou o cabimento de uma ação de impeachment por crime de responsabilidade contra o presidente.