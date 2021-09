Vídeos mostram apoio de policiais militares em acampamento bolsonarista

(foto: Luana Patriolino/DA Press) Acampados no Parque da Cidade, em Brasília, para demonstrar apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, manifestantes estão recebendo apoio de policiais militares. Vídeos publicados nas redes sociais de bolsonaristas filmam o cotidiano do alojamento e afirmam que PMs à paisana estão auxiliando a permanência dos apoiadores do governo. O Correio esteve no local na noite desta quinta-feira (16/9) e flagrou cerca de 20 barracas montadas no estacionamento 3 do Parque. De acordo com a administração do local, eles não têm permissão para ficar lá.









Em outro material publicado pelo bolsonarista, ele agradece o recebimento de uma bicicleta enviada por um policial militar do DF. "Obrigado, Vespaziano. Eu meio que duvidei, mas o cara tem honra para caramba. Vespaziano é um PM aqui do DF. Ele é meu seguidor e estava acompanhando a live e falou 'vou te levar uma bike aí no acampamento'". Em seguida, ele marca a rede social do policial nos comentários do post e agradece, mais uma vez.









A reportagem, o administrador do Parque da Cidade afirmou que os manifestantes não têm permissão para permanecer no local. "Existe uma lei que proíbe acampamento em todos os Parques. No que eu saiba, acampamento é só na área do camping", disse Silvestre Rodrigues da Silva.





Procurada, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) não respondeu aos questionamentos da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação do órgão.





Novo acampamento





Manifestantes pró-governo voltaram a acampar em Brasília após serem retirados da Esplanada dos Ministérios, a pedido do Governo do Distrito Federal, na semana passada. O lugar escolhido pelos bolsonaristas desta vez foi o Parque da Cidade.





Pelo local, estão espalhadas bandeiras do Brasil, de Israel e até mesmo imagens do presidente da República, Jair Bolsonaro. Faixas e cartazes também foram colocados no acampamento bolsonarista. As mensagens trazem apelos antidemocráticos que pedem a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a "criminalização do comunismo". Algumas delas estão escritas em outros idiomas além do português, como inglês, italiano e espanhol.





O grupo parece ter a intenção de permanecer por mais tempo no local. Os apoiadores de Bolsonaro improvisaram uma cozinha e montaram um esquema de iluminação.