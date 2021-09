Pacheco: Relação está muito melhor entre os poderes em relação à semana passada

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avaliou nesta quinta, 16, que a relação entre as instituições atualmente está melhor do que há uma semana. Ele não mencionou, mas há sete dia, o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma carta à nação que tenta, na prática, diminuir a animosidade entre o poderes.



Para Pacheco, é preciso haver respeito entre poderes. Além disso, ele afirmou que o povo também precisa respeitar os poderes instituídos e criticou acuações exacerbadas feita por alguns internauta nas redes sociais.



O presidente do Senado disse ainda que a democracia no Brasil é inegociável e garantiu que ela não retrocederá. Segundo ele, ainda que haja diferente forma de pensar entre os representantes dos poderes, o que deve continuar, é preciso que os três caminhem na mesma direção. "Temos que ter união, ainda conciliação, ainda que com pensamento diferente", afirmou.



Pacheco comentou ainda que a democracia do Brasil é muito jovem e que, como toda juventude, comete erro e tem seu arroubo. Ele fez estas declarações durante audiência pública na Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado.