Após rir em vídeo, Temer liga para Bolsonaro para amenizar situação

No telefonema, Temer disse que toda a negociação para a pacificação do país está mantida. O ex-presidente foi o autor da "Carta à nação" publicada por Bolsonaro dois dias depois do Sete de Setembro, quando atacou o Supremo Tribunal Federal e, em particular, o ministro Alexandre de Moraes, a ponto de dizer que não cumpriria mais as decisões dele. Moares é o responsável pelo inquérito das Fake News, que investiga o presidente, os filhos dele e aliados, por disseminação de notícias falsas e ataques à democracia.