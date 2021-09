Vereador Carlos Bolsonaro deve se casar em março com gaúcha

(foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro deve ganhar uma nova nora a partir do ano que vem. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho 02 do chefe do Executivo, está de casamento marcado para março de 2022. A escolhida é Georgia Paiva Azambuja, de 25 anos, moradora de Bagé, cidade do sul do Rio Grande do Sul. O namoro teria começado em 2018. No entanto, a identidade da moça estava mantida sob sigilo para preservá-la do assédio.