Rachadinha: TSE condena vereadora do PSL-SP, que fica inelegível

Popularmente conhecido pelo termo "rachadinha", o desvio de salário de assessor é uma prática caracterizada pela transferência da remuneração dos funcionários do gabinete para o parlamentar ou secretário a partir de um acordo pré-estabelecido ou como exigência para a função.

O processo voltou a andar em agosto. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) atendeu a um pedido do Ministério Público do estado (MPRJ). O caso estava parado há seis meses, desde que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou as quebras de sigilo bancário e fiscal. Posteriormente, a defesa do filho mais velho do presidente da República apresentou um pedido para que o processo voltasse à estaca zero - que foi negado pelo STJ.