Vereador Quinzé, de Duque de Caxias, é assassinado a tiros

(foto: Reprodução) Foi morto a tiros na noite de domingo (12/9) o vereador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Joaquim José Quinze Santos Alexandre (PL), conhecido como Quinzé.









"No local, o fato foi constatado, e a vítima foi identificada como ex-policial militar e vereador do município de Duque de Caxias. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada para realizar a perícia no local", diz a nota da Polícia Militar.





A Polícia Civil informou que "as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime. A perícia foi realizada no local e diligências seguem para esclarecer o caso".





Quinzé é o segundo vereador de Duque de Caxias assassinado este ano. Em março, Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado, e o filho dele, Gabriel da Silva, de 25 anos, foram assassinados em Caxias.