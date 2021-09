Infraestrutura: São registrados pontos de concentração em rodovias de 10 Estados

Em novo boletim sobre a situação das estradas, o Ministério da Infraestrutura afirmou na tarde desta quinta-feira, 9, que são registrados pontos de concentração em rodovias federais de dez Estados, com pontos isolados em outros cinco. Nessa minoria, a manifestação ocorre com apenas um grupo em todo o Estado.



As informações são divulgadas com base em dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), das 17h desta quinta-feira, 9.



Segundo a pasta, a região Sul continua a concentrar mais da metade das ocorrências registradas neste início da tarde. As aglomerações também seguem nos Estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Com um único ponto acontecem no Maranhão, Minas Gerais, Roraima, Piauí e Rio de Janeiro.