Minaspetro descarta risco de falta de combustíveis nos postos do estado

Alguns postos de BH registraram filas para abastecer nesta quinta-feira (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press - 07/09/2021)

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) avalia que não há risco de faltar combustível nos postos do estado. De acordo com a entidade, mesmo com a redução da frota de distribuição, o abastecimento dos postos não deve ser afetado.





Nesta quinta-feira (9/9), o Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Minas Gerais (Sindtanque-MG) anunciou a redução da frota responsável pela distribuição dos combustíveis no estado em 50% . A medida deve ser mantida até que a categoria seja recebida pelo governo de Minas, na próxima semana.





Diante da decisão dos tanqueiros, vários postos de Belo Horizonte já registram filas, com pessoas temendo o desabastecimento.





Por meio de nota, o Minaspetro afirma que recebeu relatos de dificuldade no abastecimento em algumas regiões por causa dos bloqueios das rodovias. A entidade ressalta, porém, que até o momento, não houve impactos significativos nos estoques das revendas na maioria absoluta dos postos.





“O Sindicato teve informações de situações pontuais, especialmente nas regiões de Lavras, Poços de Caldas e Uberlândia, locais em que o acesso estava comprometido devido às paralisações nas vias. O trânsito, contudo, já foi reestabelecido”, diz o comunicado.





A entidade pede, no entanto, que a população evite uma corrida desnecessária aos postos, “pois é exatamente esta abrupta e inesperada alta na demanda que pode causar uma baixa momentânea no estoque”.





Redução do ICMS sobre o diesel





Os tanqueiros devem ser recebidos pelo governo de Minas na próxima terça-feira (14/9), para discutir a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrada no estado sobre o diesel. Essa é uma das reivindicações da categoria, em greve desde quarta-feira (8/9).





Os transportadores querem a redução do índice para 12%, mesma taxa praticada em estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo. O governo do estado, contudo, não dá sinais de que vai baixar a tarifa, fixada em 15%.





Também por meio de nota, o governo praticamente descartou alterações no ICMS. O texto argumenta que os recentes aumentos dos combustíveis se devem à política de preços da Petrobrás, já que o último reajuste no imposto ocorreu em 2012, de 12% para 15%.





Ainda segundo o governo, um possível corte no ICMS dependeria de autorização, por unanimidade, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.