Ex-campeão de F1, Nelson Piquet dirigiu Rolls-Royce para Bolsonaro

Ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, conduziu Rolls Royce Presidencial nesta terça-feira (7/9) (foto: TV Brasil/Reprodução)

O ex-piloto e campeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, foi o motorista do Rolls-Royce Presidencial que conduziu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para a cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional, no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta terça-feira (7/9), dia da Independência do Brasil.