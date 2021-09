Barroso grava vídeo sobre intolerância e superação de adversidades

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso (foto: Reprodução/Youtube)

, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso divulgou, em seu perfil no Twitter, um vídeo em que fala sobre intolerância e superação de adversidades. Nesta segunda-feira (6/9), quando começa o ano judaico 5782, o ministro deixou aos seus seguidores uma mensagem de feliz ano novo e um recado a todos sobre o caminho para se criar uma nação. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro , o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)divulgou, em seu perfil no Twitter, umem que fala sobree superação de adversidades. Nesta segunda-feira (6/9), quando começa o, o ministro deixou aos seus seguidores uma mensagem dee um recado a todos sobre o caminho para se criar uma nação.





Começa hoje a comemoração do Ano Novo Judaico. No Rosh Hashaná, renovamos nossa fé, nossos afetos e nossa esperança. A humanidade vive tempos desafiadores, e o povo judeu - por toda sua história - inspira superação e coragem. Shana Tová! Feliz 5782! pic.twitter.com/yYzjec2s8l %u2014 Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) September 6, 2021

No vídeo, ele diz estarmos vivendo "tempos desafiadores, marcados pela intolerância, extremismos e uma pandemia", por isso, a exemplo das dificuldades enfrentadas pelos judeus, sugeriu que o povo brasileiro se espelhe nessa história. "Outras civilizações pereceram por muito menos. Haveria muitas razões para tristeza, ressentimento e amargura, mas não caímos nessa armadilha. Em lugar disso, coragem e determinação ajudaram a criar uma nação", continua Barroso.





Leia o discurso na íntegra:





Shana Tová! Feliz 5782!





Renovamos nossa fé, nossos afetos e esperança. A humanidade vive tempos desafiadores, marcados pela intolerância, extremismo e uma pandemia que já consumiu milhares de vidas. Nós precisamos, mais do que nunca, de solidariedade, fraternidade e também de alegrias. O povo judeu é um bom exemplo para todos de superação da adversidade. Nossa história sempre foi marcada por lutas e superação. A escravidão no Egito e na Babilônia, as destruições no templo, os horrores da Inquisição e do Holocausto. Outras civilizações pereceram por muito menos. Haveria muitas razões para tristeza, ressentimento e amargura, mas não caímos nessa armadilha. Em lugar disso, coragem e determinação ajudaram a criar uma nação. A história judaica nos mostra que a vida é feita de desafios, resistência e de recomeços.





Meu carinho a todos que sofreram perdas afetivas nesse triste período e meu desejo para que possamos sair de tudo isso como pessoas melhores, comprometidas com a causa da humanidade, que são a justiça, a paz e a fraternidade. Feliz ano novo Shana Tová, que sejamos todos inscritos no livro da vida e das boas ações.