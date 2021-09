Partidos se manifestam contra ruptura institucional no 7 de setembro

Motociata de apoiadores de Bolsonaro, em Toritama, Pernambuco (foto: Marcos Corrêa/PR) Às vésperas das manifestações marcadas para o 7 de Setembro, Dia da Independência, partidos políticos se unem para combater as ameaças à democracia e à Constituição Brasileira. A organização Direitos Já! divulgou nesta segunda-feira (6/9) manifesto criticando o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em inflamar o discurso contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).





“Se no STF alguém ousa continuar agindo fora das quatro linhas da Constituição, aquele poder tem que chamá-lo e enquadrá-lo, lembrando que ele fez um juramento. Se assim não ocorrer em qualquer um dos três poderes, a tendência é ocorrer uma ruptura, ruptura essa que eu não quero nem desejo, tenho certeza que nem o povo brasileiro assim o quer", disse Bolsonaro. Nos últimos dias, o presidente intensificou as declarações contra o poder Judiciário e disse que cada um dos três poderes precisa "enquadrar" aqueles que não respeitarem a Constituição, "sob risco de ruptura".“Se no STF alguém ousa continuar agindo fora das quatro linhas da Constituição, aquele poder tem que chamá-lo e enquadrá-lo, lembrando que ele fez um juramento. Se assim não ocorrer em qualquer um dos três poderes, a tendência é ocorrer uma ruptura, ruptura essa que eu não quero nem desejo, tenho certeza que nem o povo brasileiro assim o quer", disse Bolsonaro.





Por isso, manifestos têm sido publicados em defesa da democracia. Desta vez, o Direitos Já!, formado pelo PDT, MDB, PSB, PCdoB, PSOL, PSL, PT, PSDB, PV, Rede, Podemos, Solidariedade, Cidadania, PL, DEM e PSD, além de organizações da sociedade civil e 10 mil cidadãos, criticam a motivação da manifestação, convocada por Bolsonaro.





No texto, eles afirmam que o presidente “encena uma crise política, com atos de golpismo explícito, para desviar a atenção do desemprego que grassa; da fome que campeia; da grave devastação ambiental, que acelera a crise hídrica e energética; e da inflação, já definitivamente em ascensão”.





O grupo pede aos grupos que forem às ruas manifestar que seja feito de “modo ordeiro”.



Confira o manifesto na íntegra:





EM DEFESA DA ORDEM DEMOCRÁTICA





A tradição constitucional brasileira, de freios e contrapesos capazes de fazerem robusta nossa jovem democracia, está sob risco para servir a um projeto de orientação fascista, capitaneado pelo próprio chefe do Poder Executivo. Jair Messias Bolsonaro ensaia “cruzar o Rubicão” ao se insurgir contra decisões legítimas do Poder Judiciário e acirrar seguidores contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e seus ministros.





Tão grave quanto, o presidente convulsiona o tecido social ao promover campanha de armamento de cidadãos, apropriar-se de data nacional, a Independência, e convocar milicianos armados às ruas em marcha contra um pilar do sistema democrático.





O momento, de grande tensão, impõe a vigilância dos setores democráticos. Motivo pelo qual a Direitos Já! Fórum pela Democracia lança este alerta em manifesto.





Bolsonaro encena uma crise política, com atos de golpismo explícito, para desviar a atenção do desemprego que grassa; da fome que campeia; da grave devastação ambiental, que acelera a crise hídrica e energética; e da inflação, já definitivamente em ascensão.





Sigamos atentos e vigilantes neste Sete de Setembro. Que fique garantido àqueles que queiram protestar em favor do presidente que possam fazê-lo de modo ordeiro. No entanto, que qualquer atitude atentatória à independência dos poderes, ao primado da lei e à liberdade dos cidadãos seja duramente reprimida e debelada pela autoridade da Constituição, na defesa da ordem democrática.





Direitos Já! Fórum pela Democracia