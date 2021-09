Caravana de apoio a Bolsonaro sai de Passos para SP no 7 de Setembro

Um grupo de 25 apoiadores do governo Jair Bolsonaro organiza a caravana com 140 pessoas, que sairá de Passos, no Sul de Minas, com destino a São Paulo a fim de participar da manifestação articulada por todo o país para este 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil.Nos últimos dias, Bolsonaro tem convocado apoiadores para as manifestações. Em seus discursos, considerou o feriado com uma oportunidade única para que o país ''renove sua independência".