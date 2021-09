Felipe Neto no STF e direita excluída: irmãos Weintraub preveem o futuro

AM

Arthur e Abraham Weintraub (foto: Redes Sociais/Reprodução) Como será 2030? Os irmãos Arthur Weintraub e Abraham Weintraub responderam em um vídeo enviado para a convenção bolsonarista CPAC Brasil, que acontece neste sábado (4/9). Em um clima futurista, os irmãos, considerados ‘braço direito’ no Planalto, relatam o futuro dominado pelos esquerdistas.

Neste mundo idealístico, Felipe Neto é presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é presidente do Brasil e existe um Ministério da Verdade, que inibe os brasileiros de compartilharem fake news.

“Eu sei que é muito difícil manter o espírito de luta diante do fortalecimento do mecanismo, afinal de contas, nós perdemos como atualização e, com a vitória da esquerda, todo aquele processo de supressão e totalitarismo foi intensificado ”, diz Abraham.

Nas imagens, eles pedem para que a direita volte a se reerguer e dizem que o desemprego e fome tomaram o país. Eles também citam, que muitos direitistas tiveram que fugir do Brasil e se alimentar “de cachorros nas ruas”.