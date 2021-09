Alessandro Vieira toma segunda dose da vacina contra COVID: '100% jacaré'

AM

Alessandro Vieira (Cidadania-SE)



O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) foi imunizado, neste sábado (4/8), com a segunda dose da vacina contra a COVID-19 em Aracaju, no Sergipe.

Opositor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o senador ironizou a fala do presidente, que afirmou que os efeitos colaterais dos imunizantes poderiam transformar as pessoas em jacarés.





“100% jacaré! Tomei a segunda dose da vacina, graças a Deus! Minhas orações para os familiares e amigos dos milhares de brasileiros que não tiveram essa chance”, escreveu.

100% jacaré! Tomei a segunda dose da vacina, graças a Deus! Minhas orações para os familiares e amigos dos milhares de brasileiros que não tiveram essa chance.%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFB %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) September 4, 2021









Líder do partido no Senado Federal e um dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, Vieira ganhou evidência durante a pandemia de COVID-19. Antes apoiador do presidente, ele ganhou destaque na Comissão, e fez diversas críticas às ações de Bolsonaro.