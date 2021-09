Estudo da BMJ prevê baixo risco de ruptura institucional em 7 de Setembro

A jornalista Rosana Hessel, publicou um texto, na noite desta sexta-feira (3/9), no Blog do Vicente , do Correio Braziliense , analisando um estudo feito pela BMJ Consultores Associados, sobre as manifestações de 7 de setembro, e mostrando que 'o risco de ruptura institucional é baixo, porque não deverá haver insurgências nas Polícias Militares'.

Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro intensificou as críticas ao Poder Judiciário, o que provocou um aumento na temperatura para o evento. "As manifestações representarão a escalada das narrativas do presidente e tendem a aumentar o conflito entre as demais instituições, segundo a consultoria. A entidade aposta como mais provável um cenário com pouco ou nenhum sinal de violência."