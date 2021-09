Investigado por tráfico de drogas, assessor de Marcos Rogério é alvo da PF

AM

Senador Marcos Rogério afirmou ter exonerado o funcionário (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) A Polícia Federal cumpriu, nessa quarta-feira (1/9), mandado de busca e apreensão na casa de um assessor do senador governista Marcos Rogério (DEM-RO). A ação faz parte da Operação Alcance, que investiga um esquema criminoso de envio de carregamento de drogas de Rondônia para o Ceará.





Fui surpreendido com a notícia de busca e apreensão na casa de um dos meus assessores, lotado no escritório de Porto Velho (RO). Não tenho informações sobre a existência de ilícito, mas em decorrência das investigações decidi exonerá-lo, aguardando esclarecimentos dos fatos. %u2014 MARCOS ROGÉRIO (@MarcosRogerio) September 2, 2021





De acordo com a PF, as investigações foram iniciadas em agosto de 2020, com a finalidade de identificar a participação dos integrantes da organização criminosa sediada em Porto Velho e liderada por um homem foragido, condenado em 2015 a aproximadamente 40 anos de prisão por tráfico, associação e lavagem de dinheiro.

Aproximadamente 200 policiais federais cumpriram 102 mandados judiciais, sendo 42 de prisão preventiva e 60 de busca e apreensão.

Sete remessas de drogas foram apreendidas totalizando cerca de uma tonelada de cocaína.





Ainda de acordo com a Polícia Federal, o dinheiro da droga era recebido de forma dissimulada em contas bancárias interpostas de pessoas e empresas, sendo que estas recebiam aproximadamente 3% do valor movimentado.