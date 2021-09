BH: PM vai 'monitorar' atos pró e contra Bolsonaro marcados no mesmo local

Manifestações do 7 de setembro em BH estão marcadas para o mesmo horário e mesmo local (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou, nesta quinta-feira (2/9), que vai 'monitorar' osatos pró e contra Bolsonaro marcados no mesmo local e horário em BH no feriado de 7 de setembro.''Sobre a possibilidade de protestos populares na data, o governo destaca que esse é um direito constitucional e que a PMMG fará o monitoramento para avaliar a necessidade de planejar uma ação de segurança quando houver a confirmação dos atos em qualquer cidade do estado'', informou por meio de nota.Leia também: Atos pró e contra Bolsonaro são marcados no mesmo local e horário em BH A concentração do ato pró-Bolsonaro será no Mineirão, às 9h. Em seguida, uma motociata seguirá para a Praça da Liberdade, com previsão de chegada às 10h. Os protestos pedem o fim do STF, o voto impresso e a intervenção militar na Suprema Corte.Já os atos contra Bolsonaro foram chamados diante do receio de que o presidente tente convocar as Forças Armadas para um golpe militar. A favor da vacinação e contra as medidas adotadas por Bolsonaro durante a pandemia, os manifestantes prometem marchar usando máscaras e contra a ditadura militar. O local será na Praça da Liberdade, também às 10h.Devido à pandemia da COVID-19, a PM informou que não serão realizadas celebrações pelo Estado que promovam aglomerações.