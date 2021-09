Assembleia aprova, e Julio Lancellotti se torna cidadão honorário de MG

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou nesta quinta-feira (02/09) um projeto de resolução que reconhece o padre Julio Lancellotti como cidadão honorário do estado. O texto passou com 50 votos sim, três branco e um contrário.

Julio Lancellotti, de 72 anos, é natural da cidade de São Paulo, onde atua como pároco da Paróquia de São Miguel do Arcanjo, no Bairro da Mooca. O padre se notabiliza por ações de amparo a grupos como pessoas com HIV, cidadãos em situação de rua ou em extrema pobreza e inspira pessoas ao redor do país.