Pacheco após reunião com governadores: 'Não se negocia democracia'

Na foto, presidente do Senado Rodrigo Pacheco (DEM-MG) reunido com governadores Romeu Zema (Novo), Ibaneis Rocha (DF), Renato Casagrande (ES), Reinaldo Azambuja (MS) e Helder Barbalho (PA) (foto: Pedro Gontijo/Senado Federal) O presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco (DEM-MG) se reuniu na manhã desta quinta-feira (2/9) com representantes do Fórum Nacional de Governadores, em Brasília. Após o final da reunião, ele concedeu uma entrevista coletiva e ressaltou a importância do diálogo e da democracia.





04:00 - 29/08/2021 'Nada afetará as chances de Rodrigo Pacheco", diz o presidente do PSD “A preservação do estado de direito, a preservação da democracia que tem que ser considerada sempre, por todo Brasil como um ativo nacional. Um ambiente propício para ter a evolução do nosso país, para podermos construir uma sociedade mais justa, mais igual e melhor que possa ser um ambiente propício para a ordem e o progresso, que são os lemas da nossa bandeira. Não há melhor ambiente do que a democracia, portanto, essa manifestação dos governadores, sem fulanizar, sem especificar, sem agredir, mas preservando sempre esse conceito importante da nação, que é a preservação do estado democrático de direito, é muito bem recebida pelo Congresso Nacional”, afirmou Pacheco.





E continuou: “É muito importante que todos nós estejamos unidos, respeitando as divergências na busca de um consenso, na busca de convergências, mas com um aspecto que é para todos nós inegociável: não se negocia democracia. Democracia é uma realidade, o estado de direito é uma realidade e a sociedade já assimilou esses conceitos e esses valores nacionais, de modo que estaremos sempre unidos nesse propósito de preservação da democracia do nosso país.”





“É fundamental e é pilar da democracia o diálogo. Não é possível se interromper o diálogo com nenhum dos poderes, não é possível se interromper o diálogo com nenhuma das instituições e não é possível não ouvir os governadores dos estados e do Distrito Federal. Portanto essa lógica, essa tônica de diálogo permanente, em especial com os governadores, que sabem a realidade de cada um dos estados brasileiros e do DF, é fundamental que nós estejamos abertos no Congresso Nacional para este diálogo permanente. Um diálogo que constrói, que busca convergências e consenso, um diálogo que respeita as divergências. É um exercício de sim, é um exercício de não, mas é um exercício democrático que no final das contas busca preservar o interesse maior que nos une aqui, que é o interesse do povo brasileiro.”





Pacheco, que é senador eleito por Minas Gerais, também agradeceu a presença do governador Romeu Zema (Novo). “Tratamos de assuntos de Minas Gerais que são importantes e nos unem para o enfrentamento dos nossos problemas no estado de Minas”, disse.





Também participaram do encontro os governadores Ibaneis Rocha (DF), Renato Casagrande (ES), Reinaldo Azambuja (MS) e Helder Barbalho (PA).