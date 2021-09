Andressa Urach sobre nome do filho: 'Queria Bolsonaro'

Andressa Urach e Thiago Lopes (foto: Redes Sociais/Reprodução)

No Youtube, a modelo Andressa Urach revelou, nesta quarta-feira (1/9), que gostaria que o nome do seu filho fosse Bolsonaro. A ex-miss bumbum está grávida do marido, Thiago Lopes, e gostaria de fazer uma homenagem ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).