Marcos Rogério: quem não apoia atos do dia 7 dá 'golpe contra a democracia'

Senador Marcos Rogério (DEM-RO) (foto: Pedro França/Agência Senado)

O senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) defendeu durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, desta quarta-feira (1/9), as manifestações que devem acontecer no dia 7 de setembro, Dia da Independência, em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e contra o Supremo Tribunal Federal (STF).