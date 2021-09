Governo Bolsonaro deve gastar R$ 55 milhões em gratificações para militares

Verba já estaria reservada pelo Ministério da Economia para uso posterior (foto: Alan Santos/Presidência da República) O Globo. Mais de 1.000 cargos comissionados e gratificações serão criados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para militares que ocupam funções no governo no último ano do seu mandato, em 2022. Conforme orçamento entregue nessa terça-feira (30/8) ao Congresso Nacional, o Ministério da Economia guardou R$ 54.943 milhões para gastos bancários com a nova bonificação. As informações são do jornal









De acordo com a reportagem, os benefícios serão fornecidos aos extras que oficiais já recebem para ocupar cargos comissionados no governo, chamados na burocracia de Brasília de DAS (Direção e Assessoramento Superior).





No entanto, a proposta de emenda à Constituição da (PEC) 21/21, de autoria da deputada Perpétua Almeida (PC do B-AC), que proíbe que militares da ativa ocupem cargos civis na administração pública, pode impedir o andamento do projeto. O texto em tramitação na Câmara dos Deputados acrescenta os dispositivos ao artigo 37.





A PEC determina que, para exercer esses cargos civis, o integrante das Forças Armadas, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros deverá afastar-se da atividade, se contar menos de dez anos de serviço, ou no ato de posse passará automaticamente para a inatividade, se contar mais de dez anos de serviço.





Segundo levantamento do Tribunal de Contas da União citado pela reportagem, o número militar em postos no governo mais do que dobrou na gestão de Bolsonaro e chegou a 6.157, dos quais 2.643 em funções comissionadas.

* Estagiária sob supervisão