Correção: CPI muda agenda e ouve motoboy Ivanildo; Tolentino está hospitalizado

Na matéria publicada anteriormente, o nome do depoente desta quarta-feira na CPI da Covid estava escrito errado. O nome correto é Ivanildo Gonçalves da Silva, e não como constou. Segue o texto corrigido:



Em uma nova mudança de agenda, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid ouvirá nesta quarta-feira o motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva, que deporia ontem e teve a oitiva cancelada. A informação foi confirmada ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, pelo presidente do colegiado, senador Omar Aziz (PSD-AM). A sessão deve começar às 10h30.



A agenda de hoje previa até há pouco a inquirição do advogado Marcos Tolentino, apontado por alguns senadores como sócio oculto do FIB Bank, mas ele está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Apesar de não constar do Banco Central como uma instituição financeira, a empresa foi garantidora do contrato firmado entre a Precisa Medicamentos e o governo federal na compra da vacina indiana Covaxin, cancelado após entrar na mira da CPI.



Ivanildo Gonçalves da Silva vai à Comissão Parlamentar de Inquérito munido de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que o permite ficar calado e até mesmo não comparecer à sessão. Por isso, os senadores preferiram suspender o depoimento na manhã de ontem. Contudo, de acordo com Aziz, o motoboy, que prestou serviços à VTCLog, empresa que firmou contratos suspeitos com o Ministério da Saúde, aceitou comparecer ao colegiado, sinalizando disposição em colaborar.