Alessandro Vieira diz que Bolsonaro fala 'besteira' para desviar atenção

Senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) (foto: Roque de Sá/Agência Senado) O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) reagiu às declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que incentivou a população a comprar um fuzil, mesmo que seja caro. "Não deixe Bolsonaro desviar sua atenção falando besteira no cercadinho", escreveu Vieira.











“A de hoje é mais uma mansão para a família presidencial, agora do filho 04. Já a crise se agrava, com a volta da inflação, juros altos e fome”, escreveu.

Renan Bolsonaro, o "04", e a mãe, a advogada Ana Cristina Siqueira Valle, segunda mulher do presidente, estão morando em uma mansão avaliada em R$ 3,2 milhões, no Lago Sul de Brasília. De acordo com a colunista Juliana Dal Paiva, do Uol, a casa é alugada e o dono é um corretor de imóveis.





Mais cedo, Bolsonaro incentivou a população a comprar fuzis. Para o presidente, quem precisa comprar feijão é "idiota". "Tem que todo mundo comprar fuzil", recomendou o chefe do Executivo.





A afirmação foi feita em um encontro do político com apoiadores no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira (27/8).





Na mesma conversa, o mandatário comentou a alta da inflação no país. “Não teve aumento de nada no meu governo”, disse o político.