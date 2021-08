Guedes é comparado a Caco Antibes depois de falar sobre energia mais cara

oucomparam o ministro da Economia com o personagem do programa de comédia da, Sai de Baixo, interpretado por

O ministro disse ainda que a economia brasileira está mostrando sinais de reação após o auge da pandemia da COVID-19 em 2020 e classificou a crise hídrica como ‘nuvens no horizonte’. "Temos a crise hídrica forte pela frente, mas a economia brasileira está furando as ondas", disse Guedes.

Na história da série brasileira, Caco Antibes pertencia à classe alta de São Paulo. Porém, perde todo o seu dinheiro após a Receita Federal descobrir irregularidades em seu patrimônio. Mesmo com a perda do status e fortuna, Caco não gostava de trabalhar e fazia comentários pejorativos contra os pobres, como "eu tenho horror a pobre", um dos seus bordões mais famosos.

Nas redes sociais, os usuários ironizam as declarações feitas por Paulo Guedes. No ano passado, ele chegou a dizer que, com o dólar em uma cotação mais baixa, até mesmo “empregada doméstica estava viajando para a Disney” , nos Estados Unidos.As comparações do ministro com Caco Antibes chegaram aos assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta quinta-feira (26/8). Em uma das publicações, uma internauta comenta que Paulo Guedes é "o Caco Antibes da vida real e deixa claro, todos os dias, que odeia pobre";