Apoiadores gritam 'Bolsonaro 2022' e presidente diz que quer tirar férias

(foto: Evaristo Sá/AFP)

Em meio a gritos de apoiadores pela permanência na cadeira do Executivo, o presidente Jair Bolsonaro disse, rindo, que quer tirar férias. Questionado sobre filiação ao Patriotas para concorrer ao pleito de 2022, Bolsonaro, no entanto, relembrou que ainda não tem um partido para concorrer novamente à Presidência da República.Desde 2019, Bolsonaro tenta construir a sigla Aliança Pelo Brasil, quando decidiu deixar o partido pelo qual se elegeu, o PSL, após desavenças com o presidente nacional da legenda, Luciano Bivar. O projeto para criação da sigla, no entanto, não obteve as assinaturas necessárias para sua criação.Ainda assim, a Aliança Pelo Brasil afirmou, na segunda-feira (23/8) no Twitter, que montará tendas, na Avenida Paulista (SP), durante as manifestações de 7 de setembro, para recolher assinaturas para criação do partido. Bolsonaro tem negociado filiação com várias siglas, como Progressistas, Patriota, PTB e até mesmo o PRTB, legenda do vice-presidente Hamilton Mourão.