Vieira sobre Aras: casamento de conveniência entre Bolsonaro, PT e Centrão

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) reagiu na manhã desta terça-feira (24/8) a respeito da sabatina de Augusto Aras, procurador-geral da República, no Senado Federal , que teve início pouco antes da declaração. Segundo o parlamentar, o depoimento é uma 'demonstração de casamento de conveniência' entre Jair Bolsonaro (sem partido), PT e Centrão do Congresso Nacional.

"Teve início a sabatina de Aras, indicado por Bolsonaro para recondução ao cargo de PGR (procurador-geral da República). É mais uma demonstração do casamento de conveniência entre Bolsonaro, PT e Centrão. O objetivo é evidente: garantir a impunidade daqueles que se encontram no topo do sistema", afirmou, por meio das redes sociais.