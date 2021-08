Pacheco diz que se posicionará no momento oportuno sobre candidatura

Convidado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para disputar pela legenda a Presidência da República, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), afirmou nesta segunda-feira, 23, que vai se posicionar sobre as eleições de 2022 apenas no "momento oportuno".



"O Brasil não precisa de candidatos, mas de presidente que possa unir o Brasil e respeite a democracia. O meu compromisso é com a pacificação do País, não permito tratar de eleições. Tudo o que não quero é instabilidade. Eleições serão discutidas no momento certo, me posicionarei no momento oportuno", afirmou Pacheco em evento promovido pelo Secovi, sindicato patronal do mercado imobiliário. Kassab participou do evento como ouvinte.