Bolsonaro visita sítio onde morou e evita falar de briga entre poderes

O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje o sítio onde morou na adolescência em Eldorado, no interior de São Paulo. Em transmissão ao vivo nas suas redes sociais, o presidente e sua equipe - todos sem máscara - fizeram um recorrido de quase uma hora pela fazenda na companhia do atual proprietário. Bolsonaro chegou a reencontrar um trator antigo que utilizava na época em que morou no local com os pais e os irmãos.



Em meio às lembranças do trabalho no campo e dos estudos na cidade próxima, o presidente evitou fazer comentários sobre política e economia - mesmo após uma semana conturbada, que culminou com a entrega ontem pelo Planalto ao Senado de um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.



"Meu único desejo é deixar um Brasil melhor do que o que eu recebi em 2019. Apesar de todos os problemas, pandemias, crise hidrológica enorme, as geadas - que queimaram a safrinha de milho e impactam o preço do frango e dos ovos. Tem muita coisa para ser feita, mas passa pelo Parlamento, também tem o impedimento da Justiça, mas seguimos trabalhando", limitou-se a comentar.