Rodrigo Maia sobre Paulo Guedes: 'Cara de pau, oportunista e mentiroso'

Rodrigo Maia (dir.) usou rede social para criticar Paulo Guedes (esq.) (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)



O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (sem partido), criticou, nesta sexta-feira (20/8), o ministro da Economia, Paulo Guedes. Maia repercutiu uma entrevista de Guedes, em que o integrante do governo Jair Bolsonaro (sem partido) disse que o novo Bolsa Família nasceu de pressão política e não de "ímpeto populista" do presidente.





No entanto, Guedes disse que o formato do novo Bolsa Família não nasceu do 'ímpeto populista' de Bolsonaro, mas, sim, de pressão política.





"Muitos políticos persuadindo ele: tem que ter Bolsa Família, tem que ser R$ 400, R$ 500, R$ 600. Depois de muito tempo, muita pesquisa mostrando isso, aquilo e aquilo outro foi que ele começou a falar (...). Mas não era um ímpeto populista. Agora, recentemente, com a influência toda e esse ciclo de politização é que começou a contaminar e a chegar perto. Mas não era um instinto dele, não era um instinto dele", disse.





Após a fala, Rodrigo Maia utilizou as redes sociais para criticar Paulo Guedes. "Cara de pau!!!! Oportunista e mentiroso", escreveu o ex-presidente da Câmara.