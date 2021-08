Bolsonaro sobre fazer pedido de impeachment de ministros: 'não é fácil'

Desde a semana passada, o mandatário tem dito que pediria o impedimento (foto: Marcos Correa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (20/08) que entrará com um pedido de impeachment contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. Desde a semana passada, o mandatário tem dito que pediria o impedimento tanto do ministro Alexandre de Moraes, quanto de Barroso. No entanto, hoje foi protocolado apenas o de Moraes.